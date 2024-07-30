«КРТ – это про экономику и баланс интересов» – Дмитрий Некрестьянов, РГУД

«КРТ– это прежде всего взаимодействие публичного субъекта и частного. Если этого взаимодействия нет, то ничего не получится. Все надо делать через экономику», – заявил в эксклюзивном интервью SIA.RU Дмитрий Некрестьянов – один из ключевых спикеров Х Байкальского саммита РГУД Дмитрий Некрестьянов, партнер адвокатского бюро “Качкин и партнеры” (Санкт-Петербург).

За механизмом комплексного развития территорий (КРТ) – будущее, потому что это, на сегодняшний день, – единственный способ законного урегулирования взаимных обязательств властей и застройщиков, убежден Дмитрий.

Внедрение механизма комплексного развития территорий в региональную девелоперскую практику набирает обороты практически по всей России. И это закономерно, полагает Дмитрий Некрестьянов, поскольку КРТ – это решение сложных вопросов расселения старого жилья, строительства нового и обеспечение его социальной инфраструктурой через понятные экономические инструменты.

«КРТ – это, прежде всего, взаимодействие публичного субъекта, властей, и частного, строительной компании. И если этого взаимодействия не сложится, – скажем, регион посчитает, что весь объем застройки (и жилой, и социальной) – надо возложить на девелопера, – проект останется нереализованным. Если застройщик придет и скажет: «Давайте, я построю только жильё, а социалку и всю инфраструктуру вы мне обеспечьте сами», – это тоже не КРТ. Только баланс интересов позволит создать благоустроенную среду», – подчеркивает Дмитрий Некрестьянов.

Как отмечает эксперт, КРТ относительно новый механизм – нет еще ни одного проекта, который был бы завершен, но есть те, которые удачно запустились. Большой проект КРТ реализуется в Нижнем Новгороде – там уже возводятся первые объекты.

«А Москва развивает в рамках КРТ не только жилую застройку, но и застраивает территории административными, торговыми, и складскими объектами. То есть, достаточно эффективно создает не только жилье, но и рабочие места«, – добавляет Дмитрий.

Вместе с тем он признает, что несмотря на постоянное совершенствование законодательства в сфере КРТ, есть ещё куда стремиться и что улучшать. Например, нужен понятный механизм предоставления и освобождения земельных участков, необходимо законодательно признать территорию проекта КРТ элементом планировочной структуры

Но в целом, те субъекты Российской Федерации которые хотят применить у себя этот механизм, пытаются найти возможности решить возникающие правовые коллизии и поддержать своих девелоперов.