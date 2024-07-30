«Выходим в два новых региона – Читу и Улан-Удэ» – Алексей Чудаков, alfa Development

С чем приходится сталкиваться девелоперу, заходящему в “чужой” регион? Алексей Чудаков, сооснователь компании alfa Development, считает, что самое сложное – это сформировать хорошую команду и найти общий язык с местными властями. Опытом работы за пределами Иркутской области он поделился на X Байкальском саммите РГУД, состоявшемся в Иркутске.

«Сегодня мы активно строимся в трёх регионах – в нашем родном Иркутске, Хабаровске и Крыму. В ближайшее время планируем выйти ещё в два региона – это Чита и Улан-Удэ. Земельные участки там приобретены. Каждый новый регион выбираем взвешенно, используя более 20 параметров. Чита и Улан-Удэ привлекли нехваткой хорошего девелоперского продукта, покупатель там явно не избалован. А благодаря дальневосточной ипотеке под 2%, там сформировался отложенный спрос. И в Чите, и в Улан-Удэ мы вступим в конкуренцию с федеральными застройщиками, которые высаживаются туда с планами построить миллионы квадратных метров, но нас конкуренция никогда не пугала», – сказал в эксклюзивном интервью SIA.RU сооснователь alfa Development Алексей Чудаков

По словам Алексея, выходя в другой регион важно сформировать костяк команды, которая сможет самостоятельно развиваться, отдельно от материнской структуры. На это уходит от года до двух. Еще несколько лет – на то, чтобы выстроить взаимодействия с региональной властью, ресурсоснабжающими организациями – в каждом субъект РФ своя специфика. Могут возникнуть проблемы с площадками, несмотря на то, что и регион, и сам участок выбираются с учётом подробной аналитики.

«Например, если темпы в проекте оказались завышены – [по факту] нет возможности подключения, и нам приходится ждать. Есть издержки быстрого роста – мы не успеваем “доупаковаться”, не хватает части команды. Но, положа руку на сердце, мы изначально понимаем, что ошибки будут. Те, кто не ошибается, не получат вообще никакого результата», – отмечает сооснователь alfa Development.

Вопреки мнению, что сейчас не лучшее время для новых проектов, Алексей убежден, что идеального момента все равно не будет.

«И если наши финансовые модели выдерживают такие риски, которые есть сейчас, то, когда наступит период полегче, нам будет совсем хорошо», – считает он.

По его мнению, не стоит бояться и конкуренции с федеральными игроками рынка – надо учиться отстраиваться от них. Все равно рано или поздно они зайдут в большинство регионов, а строительная отрасль будет консолидироваться.

«Я точно вижу тенденцию, что застройщиков [в стране] будет меньше с каждым годом, но они становятся крупнее. Если сегодня у нас порядка 2,5 тысяч застройщиков, то – мое предположение – через 10 лет рынок сократится условно до 500 застройщиков. Но они все будут гораздо мощнее. Наша цель войти в эти 500»,– резюмирует Алексей.