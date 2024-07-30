«Выходим в два новых региона – Читу и Улан-Удэ» – Алексей Чудаков, alfa Development

С чем приходится сталкиваться девелоперу, заходящему в “чужой” регион? Алексей Чудаков, сооснователь компании alfa Development, считает, что самое сложное – это сформировать хорошую команду и найти общий язык с местными властями. Опытом работы за пределами Иркутской области он поделился на X Байкальском саммите РГУД, состоявшемся в Иркутске.
«Сегодня мы активно строимся в трёх регионах – в нашем родном Иркутске, Хабаровске и Крыму. В ближайшее время планируем выйти ещё в два региона – это Чита и Улан-Удэ. Земельные участки там приобретены. Каждый новый регион выбираем взвешенно, используя более 20 параметров. Чита и Улан-Удэ привлекли нехваткой хорошего девелоперского продукта, покупатель там явно не избалован. А благодаря дальневосточной ипотеке под 2%, там сформировался отложенный спрос. И в Чите, и в Улан-Удэ мы вступим в конкуренцию с федеральными застройщиками, которые высаживаются туда с планами построить миллионы квадратных метров, но нас конкуренция никогда не пугала», – сказал в эксклюзивном интервью SIA.RU сооснователь alfa Development Алексей Чудаков
По словам Алексея, выходя в другой регион важно сформировать костяк команды, которая сможет самостоятельно развиваться, отдельно от материнской структуры. На это уходит от года до двух. Еще несколько лет – на то, чтобы выстроить взаимодействия с региональной властью, ресурсоснабжающими организациями – в каждом субъект РФ своя специфика. Могут возникнуть проблемы с площадками, несмотря на то, что и регион, и сам участок выбираются с учётом подробной аналитики.
«Например, если темпы в проекте оказались завышены – [по факту] нет возможности подключения, и нам приходится ждать. Есть издержки быстрого роста – мы не успеваем “доупаковаться”, не хватает части команды. Но, положа руку на сердце, мы изначально понимаем, что ошибки будут. Те, кто не ошибается, не получат вообще никакого результата», – отмечает сооснователь alfa Development.
Вопреки мнению, что сейчас не лучшее время для новых проектов, Алексей убежден, что идеального момента все равно не будет.
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«И если наши финансовые модели выдерживают такие риски, которые есть сейчас, то, когда наступит период полегче, нам будет совсем хорошо», – считает он.
По его мнению, не стоит бояться и конкуренции с федеральными игроками рынка – надо учиться отстраиваться от них. Все равно рано или поздно они зайдут в большинство регионов, а строительная отрасль будет консолидироваться.
«Я точно вижу тенденцию, что застройщиков [в стране] будет меньше с каждым годом, но они становятся крупнее. Если сегодня у нас порядка 2,5 тысяч застройщиков, то – мое предположение – через 10 лет рынок сократится условно до 500 застройщиков. Но они все будут гораздо мощнее. Наша цель войти в эти 500»,– резюмирует Алексей.