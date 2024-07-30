Почти половина б/у гаджетов содержит личные данные

Иногда на устройствах остаются корпоративные сведения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Лаборатории Касперского».

Среди тех, кто покупал технику с рук на вторичном рынке, 41% опрошенных обнаруживал на ней информацию от предыдущих владельцев.

Чаще всего это личные данные – фотографии и заметки, которые люди не удаляют перед продажей телефона или ноутбука. В некоторых случаях продавец забывает выходить из своих аккаунтов. Часть людей даже находила корпоративные данные, которые способны нанести значительный вред работодателю.

Этими данными вполне могут завладеть злоумышленники и найти в них пароли, реквизиты банковских карт или фото документов, отметил руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Затем их можно использовать для неправомерных действий, например, для кражи доступа к кошельку Telegram.

Ранее эксперт рассказала, что будет, если долго не пользоваться сим-картой. По словам руководителя направления методологии развития бизнеса на массовом рынке МегаФона Юлии Голубковой, если клиент не пользуется сим-картой, то через 90 или 180 дней договор расторгается, услуги связи блокируются, и оператор вправе передать номер другому абоненту. Важно знать, что у каждой телеком-компании эти сроки могут варьироваться. Все зависит от тарифа и условий обслуживания, подписанных при оформлении сим-карты. Обычно при нулевом или отрицательном балансе именно после 90 календарных дней «молчания» договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе клиента. Но, если каждые 90 или 180 дней пользоваться мобильными услугами, даже минимально, номер будет сохраняться за абонентом.