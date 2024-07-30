Автокредитов на 1,15 трлн рублей выдано с начала 2024 года в России

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 146,1 млрд руб. или в 2,15 раза (или на 115,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2023 года – 532,6 млрд руб.).

Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в первой половине 2023 года.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2024 года отмечен в:

Москве (88,92 млрд руб.),

Московской обл. (75,02 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (55,81 млрд руб.),

Республике Татарстан (52,11 млрд руб.),

Краснодарском крае (50,46 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Ростовская обл. (+206,1%),

Чувашская Республика (+159,5%),

Самарская обл. (+151,0%),

Воронежская обл. (+143,7%),

Белгородская обл. (+135,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 75,6% и 66,2% соответственно.

«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в 1 полугодии 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне».