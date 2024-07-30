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Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Иркутска

Удаленные интервью чаще практикуют рекрутеры крупных компаний. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители  компаний из города.

Собеседования по видеосвязи прочно вошли в эйчар-практику – сегодня их используют рекрутеры каждой второй компании: 13% собеседуют через интернет соискателей любых позиций, еще 37% действуют выборочно.

Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 40%, то среди компаний крупного бизнеса – 73%.

Контекстный анализ комментариев опрошенных показал, что самой популярной программой для проведения онлайн-интервью является Zoom (его используют 52% работодателей, практикующих удаленные собеседования). На втором месте – мессенджер WhatsApp (31%). На третьем – Яндекс.Телемост (26%). В топ-5 программ для проведения дистанционных собеседований также вошли Skype, MS Teams и Google Meet.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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