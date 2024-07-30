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Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking

Руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова заняла 4-е место в рейтинге руководителей premium banking в России, поднявшись на 3 позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. Исследование было подготовлено журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Всего в итоговый рейтинг вошли 15 руководителей российских подразделений premium banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали в первую очередь бизнес-результаты, рассматривая показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения, а также запуски новых проектов и изменения по направлению премиум-банкинга под руководством топ-менеджера.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. Весной 2021 года она возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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