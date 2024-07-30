80% жителей новостроек состоят в общедомовых чатах, а каждый пятый знает соседей по имени

Жители современных новостроек все чаще объединяются в соседские сообщества. К такому выводу пришла «Страна Девелопмент», опросив своих клиентов в Москве, Тюмени и Екатеринбурге.

80% заселившихся в новые жилые комплексы вступают в соседские чаты, из них больше 45% активно комментируют общие вопросы или предлагают совместные активности, а около 20% сами создают тематические чаты. Чаще всего соседи объединяются по интересам: спорт, родительство, обмен и продажа вещей, полезные услуги и т.д.

Переезд в новостройку влечет за собой смену круга общения. В новых комплексах, как правило, соседями оказываются люди, схожие по материальному достатку и социальному статусу, что способствует сближению.

Помимо регулярного виртуального общения, 60% жителей новостроек «Страны» ответили, что знают своих соседей по подъезду и этажу в лицо, 20% — по именам, у 10% записаны номера телефонов соседей для оперативного решения важных вопросов. Около 5% жителей новостроек доверяют соседям ключи от своей квартиры на время отъезда для присмотра за домашними растениями или питомцами. И только 10% сообщили, что вообще не общаются с соседями.

«Мы строим целые кварталы, на территории которых обустраиваем спорт-хабы, бульвары, скверы, площади для проведения праздников во дворе и даже огороды. Такая среда способствует созданию соседского комьюнити, дает возможность жителям новостроек познакомиться поближе. Благоприятная обстановка, интересные совместные активности и добрососедские отношения делают жизнь в новом районе безопаснее, комфортнее и веселее», — рассказал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Жители жилых комплексов «Страны» рассказали, что регулярно проводят совместные фитнес-тренировки на улице, а в плохую погоду — в просторных холлах, где также играют в настольные игры. Среди жильцов распространен буккроссинг — обмен прочитанными книгами. Их оставляют в специально обустроенных открытых стеллажах. Также соседи устраивают совместные пикники в зеленых зонах и встречаются на общественных огородах, которые создает застройщик в рамках своих проектов.

Похоже, институт добрососедства восстанавливает утраченную популярность. При этом соседские отношения претерпевают изменения в соответствии с духом времени. Меняются города, технологии, спектр услуг расширяется. Вместе с тем меняются и отношения между живущими рядом людьми — добрососедство становится более технологичным, развивающим и функциональным, но все таким же необходимым для благополучия людей.