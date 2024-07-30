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ВТБ отчитался по прибыли за полгода

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 млрд рублей. Об этом журналистам заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Мы увеличим таргет по чистой прибыли. Была чистая прибыль 435 млрд рублей, новый таргет — 550 млрд рублей», — сказал он.

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка.

В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

"Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей» , — сказал Пьянов журналистам. Он отметил, что чистая прибыль ВТБ за  шесть месяцев составила 277,1 миллиарда рублей", — сказал Пьянов журналистам.

ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца 2024 года, заявил зампред ВТБ.

«Сейчас наш прогноз по ключевой ставке — это флэт (неизменность показателя ) 18% на конец третьего — четвертого кварталов», — сказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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