Российский рынок попытался развернуться вверх

Во вторник, 30 июля, российский рынок после стартовой просадки попытался восстановиться и устремился вверх. Индекс МосБиржи закрылся в хорошем плюсе - 2944,8 п. (+1,3%). В лидерах акции ВТБ (+6,25%), ЭсЭфАй (+5,33%), ДВМП (+4,76%).

По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, активизация покупателей могла быть вызвана приближением российского рынка к 12-месячному минимуму.

– Все больше инвесторов восстанавливают позиции в акциях или усиливают их, считая достигнутые уровни привлекательными для этого. Отскоку также способствовала фиксация прибыли тех, кто ранее открывал короткие позиции, – поясняют эксперты БКС.

При этом фон для отскока вряд ли можно назвать благоприятным – ослабление рубля было умеренным и не могло компенсировать очередную волну снижения нефтяных цен.