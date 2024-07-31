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Глава DNS: Бакальчук рискует потерять WB из-за слияния с Russ

Происходящее совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал удивительным и беспрецедентным.

По его словам, если перезаключить договоры с контрагентами WB, то весь бизнес будет переведен на ООО «РВБ». У ООО «Вайлдберриз» останутся только права на торговые знаки и сайт, но это тоже можно быстро переоформить.

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«При этом совершенно не видно, а что внесла в ООО «РВБ» группа Russ? Деньги? Уставной капитал 20 млн руб. Соответственно Russ внесла 7 млн руб. Да и нет похоже денег у них. И в ООО «Стинн» и в дочерних компаниях все доли заложены ВТБ. На балансе только кредиты, на которые куплены рекламные поверхности. А теперь самое интересное. Если все это произойдет, точнее допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного бизнеса за 7 млн рублей, но и может вовсе потерять контроль над WB», – пишет бизнесмен в своем Telegram-канале.

Директор ООО «РВБ» сейчас Робер Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу Группы Russ. А доля Russ в ООО «РВБ» – 35%, это на 1,7% больше трети. Алексеев подчеркивает, что это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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