Число SIM-карт на одного абонента ограничат в России

Закон принят во втором чтении. Согласно ему, россияне смогут владеть не более чем 20 абонентскими номерами. Об этом пишут «Известия».

«Для российских граждан вводится ограничение на владение не более чем 20 абонентскими номерами. При этом граждане смогут через портал «Госуслуги» узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, и в случае необходимости приостановить их обслуживание», – уточнили в Госдуме.

Поправки направлены на борьбу с мошенничеством.

Ранее эксперт рассказала, что будет, если долго не пользоваться SIM-картой. По словам руководителя направления методологии развития бизнеса на массовом рынке МегаФона Юлии Голубковой, если клиент не пользуется сим-картой, то через 90 или 180 дней договор расторгается, услуги связи блокируются, и оператор вправе передать номер другому абоненту.