В Иркутской области сертифицировали Фабрику офисных процессов нацпроекта «Производительность труда»

Фабрика офисных процессов нацпроекта «Производительность труда» в Иркутской области прошла сертификацию на федеральном уровне. Это значит, что теперь местные компании могут тренировать внедрение инструментов бережливого производства не только в производственных, но и в офисных процессах. Уже прошел первый тренинг – для компании «Медтехсервис».

Напомним, при Региональном центре компетенций (РЦК) уже больше трех лет работает Фабрика производственных процессов. Это специальная тренировочная база для компаний-участников нацпроекта в Приангарье, где они учатся ускорять производственные процессы, уменьшать запасы (незавершенное производство) в потоке, сокращать количества транспортировок и многому другому. Прохождение этих упражнений является обязательным для всех участников национального проекта «Производительность труда».

«Фабрика офисных процессов, как и Фабрика производственных процессов, – это тренинг, моделирующая деловая игра. Она нацелена на выявление «провалов», недочетов в организации работы офиса. Участники тренинга в смоделированных реальных процессах получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия», – объяснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

За один день участники тренинга «проживают» три игровых раунда, в которых должны подготовить определенное количество договоров поставки материалов и достичь заданных показателей: снизить незавершённый документооборот, уменьшить количество перемещений сотрудников и документов.

Первый тренинг сертифицированные тренеры РЦК провели с командой ООО «Медтехсервис». Итоговая прибыль по результатам — более 2 миллионов рублей. Она тоже смоделированная, но руководители предприятия увидели, как с помощью оптимизации работы офиса можно сократить издержки и улучшить финансовые показатели.

Ранее Министерство экономического развития РФ предложило продлить действие нацпроекта «Производительность труда» до 2030 года. В Иркутской области его участниками являются более семи десятков предприятий различных отраслей.

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