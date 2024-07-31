Рубль может укрепиться после повышения ставки ЦБ - эксперты ББР Банка

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. По мнению экспертов ББР Банка, это важное событие, процентная ставка оказывает влияние на экономику и личные финансы.



«Прогнозировать развитие ситуации на ближайшие месяцы сложно, будем наблюдать, – прокомментировал заместитель начальника Казначейства ББР Банка Евгений Митькин. – Скорее всего, повышение ключевой ставки стимулирует значительный рост процентных ставок по вкладам, а также отмечу, что традиционно повышение ставки укрепляет рубль».

Напомним, ключевая (базовая) процентная ставка — минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики. Динамика в 2024 году: