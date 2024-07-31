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Рубль может укрепиться после повышения ставки ЦБ - эксперты ББР Банка

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. По мнению экспертов ББР Банка, это важное событие, процентная ставка оказывает влияние на экономику и личные финансы.

«Прогнозировать развитие ситуации на ближайшие месяцы сложно, будем наблюдать, – прокомментировал заместитель начальника Казначейства ББР Банка Евгений Митькин. – Скорее всего, повышение ключевой ставки стимулирует значительный рост процентных ставок по вкладам, а также отмечу, что традиционно повышение ставки укрепляет рубль».

Напомним, ключевая (базовая) процентная ставка — минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики. Динамика в 2024 году:

  • На первом в 2024 году опорном заседании совета директоров 16 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.
  • 22 марта ключевая ставка сохранена на уровне 16%;
  • 26 апреля Центробанк вновь взял паузу и оставил ставку на уровне 16%;
  • 7 июня ключевая ставка в четвертый раз сохранена на уровне 16%;
  • 26 июля ключевая ставка была повышена на 200 б.п., до 18%.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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