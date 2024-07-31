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Ингосстрах Банк вводит новую бонусную категорию для премиальных карт

С 1 августа 2024 Ингосстрах Банк вводит новую категорию с повышенным начислением кешбэка для держателей премиальных карт. Теперь за оплату покупок и услуг картами «Мир Supreme» на автозаправках, автомойках и в шиномонтажах будет начисляться 5% Ингорублями на бонусный счет участника программы «Ингосстрах Бонус». Напомним, ранее в категории «Автолюбитель» владельцам премиальных карт начислялся кешбэк, как за прочие покупки: 1% или 3% в зависимости от тарифа.
 
– Максимальный размер начисления в новой категории составляет 3 000 Ингорублей, при этом лимит применяется совокупно к начислениям на категорию «Автолюбитель» и бонусную категорию месяца. На нашем сайте вы можете узнать подробнее об условиях обслуживания и заказать карту или карту-стикер премиальной категории, – говорится в сообщении банка.
 
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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