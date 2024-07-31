С 01 августа по 30 сентября 2024 года за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей.

Для участия в акции, необходимо, чтобы:

На карту зачислялись пенсионные выплаты от ПФР;

Карта была открыта не ранее 01.07.2024;

Пенсионные зачисления осуществлялись на карту: Социальная/Приморец/Карта жителя Хабаровского края

По карте было совершено не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 рублей;

Клиенты не получали пенсию в банке с 01.01.2023 по 01.08.2024.

– Выплата в 2000 рублей придёт на счёт клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований (перечислены выше). Акция проводится во всех подразделениях Банка. Подробности акции вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный, – говорится в сообщении банка.