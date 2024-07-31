Примсоцбанк в августе проведёт акцию для держателей дебетовых и кредитных карт

С 01 по 31 августа 2024 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых и кредитных карт. Клиентам банка вернётся 7% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.

Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 29 июля по 15 августа 2024, в личном кабинете интернет-банка: «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».



Для клиентов банка доступны следующие категории:

АЗС (5541, 5542)

Книги и канцелярия (5111, 5192, 5942, 5943, 5994)

Маркетплейсы (5300, 5262, 3991)

Одежда и обувь (5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931)

Развлечения, кинотеатры, онлайн-кинотеатры (7832, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7992, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999,7841)

Фастфуд, кафе и рестораны (5814, 5812)

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты Мини Офис, Union Pay). ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 31 августа 2024 г.. Выплата кэшбэка произойдет до 16.09.2024.Узнать подробности о картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.