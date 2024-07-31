Солид Банк повысил ставку по вкладу «Детский» до 23,2% годовых

Процентная ставка по вкладу привязана к уровню ключевой ставки.

– В связи с ростом ключевой ставки до 18% годовых специальный вклад в пользу несовершеннолетнего лица стал ещё привлекательнее – 23,220% годовых с учетом капитализации.Сумма вклада всего от 5000 рублей – посильная ставка для любого начинающего вкладчика. Пополнение – весь срок вклада на неограниченную сумму, что дает возможность в течение длительного срока целенаправленно копить на будущее ребенка. Открыть вклад в пользу ребенка (от 0 до 18 лет) могут не только родители и близкие родственники, но и, например, близкие семье, крестные и так далее, – говорится в сообщении банка.

Открыть вклад «Детский» можно во всех офисах Солид Банка, а получить подробную консультацию, оставив заявку по ссылке

Полные условия вклада:

Минимальная сумма первоначального взноса - всего 5 тыс. руб.,

Процентная ставка, годовых - равна Ключевой ставке ЦБ РФ, актуально 18% годовых. Ставка устанавливается один раз в календарный квартал на 1-й рабочий день квартала, при этом для расчета ставки принимается значение Ключевой ставки, действующей на 1-й рабочий день соответствующего календарного квартала. Минимальная гарантированная ставка по вкладу в процентах годовых: 23,220%, минимальная гарантированная ставка не является фиксированной и зависит от уровня ключевой ставки Банка России,

Начисление процентов - ежемесячно, в последний рабочий день месяца,

Срок вклада - 3 года (1096 дней),

Капитализация процентов – ежеквартально,

Выплата процентов - ежеквартально, в первый рабочий день месяца, следующего за кварталом начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада. Выплата процентов производится путем причисления к сумме вклада,

Пополнение - период и сумма дополнительных взносов не ограничена,

Расходные операции по вкладу - не предусмотрены,

Пролонгация – предусмотрена,

Условия досрочного закрытия - При досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика производится перерасчет процентов исходя из фактического срока нахождения денежных средств во Вкладе на момент востребования Вклада исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования». Ранее начисленные проценты удерживаются из суммы вклада,

Прочие условия - Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.

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