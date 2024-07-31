Опубликованы вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей в Иркутской области без вахт и промышленности

Аналитики hh.ru выяснили, каким специалистам в Иркутской области проще всего найти высокооплачиваемую работу, причем не вахтовым методом работы, а в родном регионе.

В июле в Иркутской области было открыто 10,5 тысяч вакансий с предлагаемой заработной платой в 100 тысяч рублей и более, и это 38% от всех предложений о работе в области. 55% от всех «дорогих» вакансий предполагают вахтовый метод работы, однако, остальные дают возможность трудоустроится в родном регионе.

«Вахтовые вакансии по-прежнему предлагают более высокие заработки, чем за аналогичную работу «дома», иногда они могут отличаться на 50-100% в большую сторону. Однако, рост зарплат, спровоцированный кадровым дефицитом, приводит к выравниванию ситуации, и сейчас найти высокооплачиваемую работу несложно и в родном регионе», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Чаще всего возможность заработать 100 тысяч и более имеют менеджеры по продажам и работе с клиентами: на них приходится 15% от всех высокооплачиваемых предложений. Далее идут водители (9%) и врачи (5%).

А самые щедрые работодатели, которые открыли в июле наибольшее количество вакансий с зарплатами 100 тысяч и более – это компании из строительной отрасли (10% от всех подобных предложений о работе).

Напомним, по итогам июня средняя предлагаемая заработная плата составила в Иркутской области 69 085 рублей.

Топ высокооплачиваемых вакансий в Иркутской области, без вахты: