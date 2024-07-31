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В Иркутске можно купить легковые авто через аккредитив — просто и безопасно

В Иркутске через аккредитив Сбера можно купить легковые автомобили.

Аккредитив — это гарантия безопасных безналичных расчетов. Средства размещаются покупателем на аккредитивном счете в банке и перечисляются продавцу только после выполнения условий сделки. Это надежный и оперативный способ обеспечить интересы всех участников крупной сделки.

«Раньше аккредитив, как безопасный вид расчетов, использовался при сделках с недвижимостью. Теперь этим надежным способом можно приобрести и легковые автомобили. Аккредитивная форма расчётов выгодна как продавцу, так и покупателю», — Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Мы продаем новые импортные автомобили как под индивидуальный заказ, так и готовые модели, представленные в нашем автосалоне. Наши специалисты помогут вам выбрать автомобиль, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Теперь купить машину в нашем автосалоне клиенты могут через аккредитив — безопасной сделкой от Сбербанка. Мы успешно провели первую сделку по аккредитиву, подтверждая свою готовность обеспечить безопасность и уверенность наших клиентов», — Александр Маджаров, Генеральный директор автоцентра «Ривольта».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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