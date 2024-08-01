Иркутяне не теряют интереса к валюте

«Несмотря на санкции, мы не видим резкого падения спроса на наличную валюту», – прокомментировал ситуацию на иркутском рынке Вадим Остапенко, территориальный директор «Цифра брокер» в Иркутске.

Вадим Остапенко, территориальный директор «Цифра брокер» в Иркутске.

Фото: Дмитрий Дмитриев

– Физические лица сохраняют интерес к валюте, – говорит эксперт. – Так, в первые дни после введения ограничений в отношении Московской биржи мы наблюдали повышенный спрос. Если говорить о том, как распределяется текущий спрос, то 60-70% приходится на доллар США, 15% – на евро. Также мы наблюдаем повышенный спрос на китайский юань.

О китайском юане

Говорить, что юань стал полной альтернативой доллару, пока преждевременно. И это связано в первую очередь с ограниченным количеством наличного юаня на иркутском рынке: его не так много, как доллара.

– Но, если смотреть на перспективу, конечно, доля юаня в наличном обороте при валютообменных операциях будет расти, – уверен Вадим Остапенко. – Это связано и с туризмом, и с тем, что юань будет постепенно замещать доллар в расчетах.

О тайском бате

К списку наиболее востребованных валют – доллар, евро, юань – эксперт смело добавляет четвёртую валюту – тайский бат. Почему?

– Многие жители нашего региона в Таиланд ездят, как на дачу, по несколько раз в год. И сейчас ситуация такова, что в «страну улыбок» рубли лучше не брать. Во-первых, не все обменные пункты в Таиланде принимают российскую валюту к обмену, во-вторых, те, кто принимает, зачастую устанавливают невыгодные курсы. Я бы рекомендовал покупать баты в Иркутске, тем более сейчас они появились в обменных пунктах. Один из плюсов обмена в Иркутске – ваша уверенность в том, что вы отправляетесь в путешествие с легко конвертируемой валютой, без риска двойной конвертации. Тайский бат предлагает, например, «Цифра банк», причем, пожалуй, по одному из самых выгодных курсов в Иркутске. И, что не менее важно, лимиты по тайскому бату в банке достаточные.

О лимитах и перспективах

Продолжая тему лимитов, Вадим Остапенко признал, что банки в настоящее время часто сталкиваются с дефицитом наличной валюты. И это, прежде всего, касается американской валюты.

– Именно поэтому банк и брокер постоянно работают над альтернативой и расширяют список доступных валют. Сначала появился юань, теперь мы добавили тайский бат. В целом, считаю, тайская бат – достойная альтернатива доллару, евро и юаню. На мой взгляд, в дальнейшем стоит ожидать расширения инвестиционных предложений в альтернативных валютах. Например, уже сейчас клиентам банка доступен вклад в юанях. Не за горами предложения в альтернативных валютах. Их ввод для потребителя активно обсуждается в кругах профессиональных участников рынка.