«Пора прекратить строить курятники в Иркутске»

Каким должен быть Иркутск? В чем его сильные и слабые стороны? И в каких преобразованиях нуждается город? О знаковых местах и городской идентичности в новом выпуске «Энергия преобразований» рассуждают известные в Иркутске люди – бренд-технолог Гомбо Зориктуев, директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков, скульптор Евгений Тимкович, а также ведущий – Герман Струглин.

«Место силы»

Плотина ГЭС – то место, куда бы повёз своего друга бренд-технолог Гомбо Зориктуев. Туда, где дух захватывает, где чувствуется мощь.

– Когда человек, не иркутянин, стоит посередине ГЭС, смотрит в левую сторону, он почему-то думает, что это Байкал. А мы ему объясняем: Нет, это Ангара!

Чистая вода, мощная река, просторные набережные – могли бы стать сильными фишками Иркутска, подчеркивающими его уникальность, продолжает тему Сергей Маяренков, но пока этого нет.

– Мы, к сожалению, не обустроили взаимодействие с рекой. А хочется по-настоящему «погрузиться в воду». У нас нет ресторанов, которые выходят на воду, мало активностей на воде. Почему бы, например, не сделать плавучую ярмарку, которая курсировала бы по городу? Наличие такой большой реки, как Ангара, которая не замерзает круглый год и мощным потоком протекает через весь город, это огромный плюс. Это место силы.

«Упорядочить взгляд на реку»

Скульптор Евгений Тимкович визитной карточкой Иркутска считает Нижнюю набережную.

– Там стоит памятник первопроходцам, напротив – храмовая архитектура, Богоявленский собор и Спасская церковь.

Сейчас Эн+ пытается по-новому подойти к преобразованию прибрежной территории в этом районе. Цесовская Набережная должна стать своего рода «пряжкой», которая соединит два участка – Нижнюю Набережную и бульвар Гагарина – в единую прогулочную зону, над созданием которой город работает не первый год. Это позволит открыть сквозное пешеходное движение вдоль реки.

Гомбо Зориктуев поддерживает такие преобразования, но считает, что необходимо подходить к вопросу комплексно.

– Иркутску надо «упорядочить взгляд на реку». Ведь преобразовывая Цесовскую Набережную, мы поднимаем взгляд и видим противоположный берег, где не самые приятные пейзажи.

При строительстве элитных объектов и жилого квартала в центре города, по мнению Сергея Маяренкова, важно сделать общественные пространства круглосуточно доступными для всех иркутян и гостей города.

«130-й квартал – хороший пример»

Примером удачных преобразований все эксперты считают 130-й квартал – знаковое место, которое стараются посещать все туристы.

– Это, пожалуй, один из самых важных и удачных проектов за последние 20 лет, – говорит Сергей Маяренков. – Место в центре, где когда-то просто было страшно появиться, особенно вечером или ночью – ужасные заборы, ревущие за ними собаки. То, что построили сейчас, небо и земля. Если в начале 2000-х, любой девелопер, купив земельный участок с объектом культурного наследия, мечтал как-то его ликвидировать, снести и построить другой объект, то сейчас отношение к памятникам принципиально поменялось. И 130-й квартал сыграл в этом важную роль.

«Нужен контроль»

Отвечая на вопрос ведущего, есть ли взаимосвязь между городской идентичностью и мастер-планами городов, которые сегодня повсеместно принимаются и воплощаются в жизнь, Евгений Тимкович отметил, что к работе надо привлекать местных специалистов.

– Тех, кто хорошо понимают Иркутск, выросли здесь и впитали его культуру.

Кроме того, не менее важно, чтобы был строгий контроль над тем, что строится в городе.

– Я ругаюсь всегда, когда в знаковых местах Иркутска появляются “курятники”, – возмущается Гомбо Зориктуев. – Едем по набережной, по улице Кожова, буквально совсем недалеко от красивого архитектурного сооружения отеля History стоит «курятник». Должно быть стыдно и архитекторам, и тем, кто разрешил строить это там! Ну и что, если выкуплена земля?! У города должен быть визуальный концепт. И надо ему соответствовать. Почему это в городе не соблюдается?!

По мнению Сергея Маяренкова, «надо внимательно относиться к городу, уметь «читать» его, понимать идентичность».

– И только тогда мастер-план, решающий какие-то внешние задачи, будет запускать внутреннюю энергию преобразований в городе, тогда в нём будет лучше и удобней жить.