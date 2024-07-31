Банки обяжут останавливать выдачу подозрительных кредитов

Аналогичное требование уже установлено для переводов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

В конце июля вступил в силу закон, который защищает людей от действий мошенников при переводе средств. Если такая операция осуществляется на подозрительный счет, включенный в специальную базу ЦБ, то банк должен приостановить ее на два дня. Причем сделать это, даже когда клиент настаивает на переводе.

Если кредитная организация не сделала этого, то ей придется возместить все похищенные средства.

Теперь такой же механизм предлагается ввести для борьбы с кредитным мошенничеством. Эту тему на пресс-конференции в минувшую пятницу подняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

– Мы действительно обсуждаем меры, чтобы банки в качестве заслона от мошенников применяли антифрод-процедуры на всех этапах выдачи кредита. И если банк подозревает, что человек оформляет деньги под влиянием злоумышленников, то должен срабатывать период охлаждения, точно так же, как он действует теперь по подозрительным переводам, – подтвердили в пресс-службе регулятора.

Ранее стало известно, что с начала года жители Приангарья отдали мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. Аферисты действуют дистанционно и обманывают людей, даже находясь в других городах и странах. Только за прошедшие сутки им удалось «развести» 12 жителей Иркутской области на 14,2 млн рублей.