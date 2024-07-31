Доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов немного сократилась

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июне 2024 года составило 118,0 тыс. ед. или 80,6% от общего числа выданных автокредитов. Таким образом, доля новых авто впервые с начала 2024 года сократилась – на 1,2 процентных пункта (п.п.) (в мае 2024 года – 81,8%). В свою очередь доля автомашин с пробегом, напротив, впервые с начала года выросла и достигла 19,4%.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили в июне 2024 года выросло в 2,4 раза (или на 139,6%) (в июне 2023 года – 49,3 тыс. ед.), а их доля – на 22,1 п.п. (в июне 2023 года – 58,5%). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в июне 2024 года сократилось на 5,4% (в мае 2024 года – 124,8 тыс. ед.).

«В июне доля выданных кредитов на новые автомобили сократилась впервые с начала года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется некоторым снижением спроса на новые автомобили и, соответственно, выдачи автокредитов на их покупку после рекордных значений предыдущих месяцев. В то же время достаточно высокие темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего, это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов. Кроме того, продолжают действовать акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».