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«О, спорт! Ты жив?»: новая серия шоу посвящена Иркутской области

«О, спорт! Ты жив?» – это документальное тревел-шоу, где съемочная группа путешествует по России и проверяет, как обстоят дела с развитием спорта в регионах. Сейчас к просмотру уже доступна вторая серия второго сезона, посвященная спорту в Иркутской области.

Ведущие проекта, спортивные журналисты Анна Андронова и Владимир Иванов побывали в Иркутске в начале этого года. Первым делом посетили ледовый дворец «Байкал». Авторы отметили, что таких арен на всю страну всего пять: в Москве, Коломне, Челябинске, Кемерово и Иркутске. Здесь проходят чемпионаты и кубки России. Тренировочные сборы мужской и женской конькобежных сборных страны перед зимними олимпийскими играми в Пекине тоже были организованы здесь.

«В детстве нам приходилось тренироваться на улице, порой даже в сильные морозы. Сейчас у нас все идеально: лед шикарный, температура нормальная. Лучше не бывает», – рассказывает тренер иркутских конькобежцев Сергей Тарасов.

Авторы проекта побывали на хоккейном матче, отметив, что для Приангарья хоккей с мячом – это народный вид спорта, а мужская команда «Байкал-Энергия» и женская «Сибскана» – спортивные символы Иркутска. И, конечно, в выпуске не могли обойти вниманием зимние активности, популярные на Байкале. Ведущие учились нырять с аквалангом и играть в ледовый гольф. А известный каюр Олег Тюрюмин прокатил гостей на собачьей упряжке и рассказал об удивительной выносливости своих питомцев:

 «Наши собаки умеют преодолевать длинные дистанции, они предрасположены к таким нагрузкам. Например, можно каждую ездовую научить бегать 100 километров, но, чтобы осилить 500, нужна генетика, и она есть у наших хаски», - говорит каюр Олег Тюрюмин

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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