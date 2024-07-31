За год участки под ИЖС подорожали на 25%

Рост сильнее, чем у загородных домов. Данные приводит Циан.

За последний год цена сотки земельного участка в среднем по РФ увеличилась на 25% до 243 тыс. рублей. Рост зафиксирован во всех регионах, кроме Ингушетии, Камчатского края, Сахалинской области и Карачаево-Черкесии (там «сотка» стала дешевле на 1-17%). Самые высокие темпы роста в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в 2 раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области сотка за год стала дороже на 28%, в Ленинградской – на 27%.

Примечательно, что за последний год земельные участки в РФ подорожали сильнее, чем загородные дома – на 25% против 9%.

Опережающий рост стоимости участков был зафиксирован в большинстве регионов РФ (60). Особенно сильный разрыв в Калмыкии, Мурманской области и Алтае (в первых двух регионах дома за год стали чуть дешевле). Стоимость участков ощутимо ниже стоимости дома (в среднем по РФ – более, чем в 5 раз), поэтому есть больше возможностей для увеличения их цены.

Самая высокая стоимость участков летом 2024 г. помимо Москвы и Санкт-Петербурга (около 1100 тыс. рублей за сотку), в Дагестане (810 тыс. рублей), Краснодарском крае (684 тыс. рублей), Севастополе (605 тыс. рублей), ЯНАО (540 тыс. рублей), Ставропольском крае (467 тыс. рублей) – т.е. южных регионах с благоприятным климатом и северных регионах с “дорогой” жизнью.

Наиболее дешевые участки в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, Еврейской АО - там средняя стоимость сотки составляет менее 50 тыс. рублей.