ИЭСК реконструирует до конца года почти 200 км сетей

Иркутская электросетевая компания реконструирует и построит до конца года почти 200 км воздушных линий электропередачи разного уровня напряжения.

Большая часть сетей – почти 140 км – располагается на территории Иркутска. Специалисты проводят замену кабельных и воздушных линий на территории Свердловского, Кировского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского районов.

На территории Иркутского районе: в Хомутово, Грановщине, Карлуке, Урике, Куде будет заменено 36 км сетей. По проекту предусмотрена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) с переустройством в двухцепные ВЛ. Работы ведутся на 11 линиях. Цель – усилить электрическую сеть и распределить нагрузки между подстанциями. После завершения работ повысится уровень качества электроснабжения у жителей населенных пунктов по Качугскому и Александровскому трактам.

С целью обеспечения надежного электроснабжения в населенных пунктах в Братском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском районах Иркутской области к началу зимнего периода будет проведена реконструкция почти 14 км линий электропередачи. Энергетики заменят почти 60 опор на двух высоковольтных линиях, от которых запитаны жители сел Харанжино, Добчур и поселка Небель. Проведение работ усложнено тем, что линии электропередачи находятся в труднодоступной болотистой местности. Доставка персонала осуществляется спецтехникой.

В Ангарском, Аларском, Балаганском и Заларинском районах Иркутской области до конца года будет произведена замена 6 километров провода.

Реализация проектов по реконструкции и строительству позволит обеспечить высокий уровень электроснабжения потребителей и снизить риск возникновения аварийных ситуаций.