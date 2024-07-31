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«Сомнений всё больше». Основатель DNS – о сделке Wildberries c RUSS

«Татьяна Бакальчук дала интервью КП, чтобы снять все сомнения, но у меня сомнений стало только больше. Я даже заскринил ответ на вопрос: “Зачем нужно объединение с RUSS?”», – написал в соцсетях основатель DNS Дмитрий Алексеев.

В тексте интервью есть утверждение, что у Russ есть 150 тысяч рекламных поверхностей по России, а также, что “планы у новой компании грандиозные: она планирует активно работать не только в РФ, но и в СНГ, Азии и Африке.”

– Cкажите, как помогают рекламные поверхности по России работать “в СНГ, Азии и Африке”? Только мешают. Давайте не забывать, что вообще-то никто эти поверхности в объединенную ООО “РВБ” не передавал, да и не может передать. Это все богатство находится на балансе в ООО "Русс Аутдор" и его дочерних компаний. Оно фактически заложено в ВТБ за кредиты, на которые куплено. Его нельзя передать в ООО “РВБ”. Поэтому, мы и не видим, чтобы хоть одно юрлицо от Russ было передано в объединенную компанию. А вот бизнес ООО "Вайлдберриз" передан туда уже почти полностью. Выходит, что 35% в объединенном бизнесе Russ получает даром. Ради чего? Непонятно, –  заявляет Дмитрий Алексеев.

Ранее он предупредил Татьяну Бакальчук  о риске «потери WB из-за слияния с Russ».

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31 июля 2024
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31 июля 2024

Напомним, что 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о рейдерском захвате Wildberries. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук позднее иформацию опровергла, заявив, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с ее супругом Владиславом Бакальчуком.

Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» –  538,7 млрд руб.  Wildberries и группа Russ договорились о создании совместного предприятия РВБ,  которое примет на себя все обязательства перед клиентами и партнерами основного юрлица маркетплейса. ООО «РВБ» было создано 4 июля. 65% компании принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», головной компании группы Russ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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