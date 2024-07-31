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«Вкусно – и точка» откроет предприятие в Ангарске

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Уже в августе.

16 июля состоялось открытие первых двух предприятий «Вкусно – и точка» в Иркутске. Как сообщили в компании, за две недели сеть обслужили более 100 тысяч человек, в середине августа планируется открытие первого предприятия в Ангарске.

Иркутяне заказали 120 тысяч бургеров, 26 тысяч порций куриных снэков и 65 тысяч порций картофеля фри.  Самыми популярными позициями в меню стали «чизбургер», «картофель фри», «наггетсы», а также «Добрый Кола» и капучино.

Особой популярностью в жару пользовалось мороженое – его добавили в заказ больше 12 тысяч раз – и прохладительные напитки: их заказали 57 тысяч раз.

Круглосуточным сервисом двухсторонней автораздачи в ТРЦ «Мистер Икс», не выходя из машины, воспользовались 15 тысяч раз. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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