«Вкусно – и точка» откроет предприятие в Ангарске

Уже в августе.

16 июля состоялось открытие первых двух предприятий «Вкусно – и точка» в Иркутске. Как сообщили в компании, за две недели сеть обслужили более 100 тысяч человек, в середине августа планируется открытие первого предприятия в Ангарске.

Иркутяне заказали 120 тысяч бургеров, 26 тысяч порций куриных снэков и 65 тысяч порций картофеля фри. Самыми популярными позициями в меню стали «чизбургер», «картофель фри», «наггетсы», а также «Добрый Кола» и капучино.

Особой популярностью в жару пользовалось мороженое – его добавили в заказ больше 12 тысяч раз – и прохладительные напитки: их заказали 57 тысяч раз.

Круглосуточным сервисом двухсторонней автораздачи в ТРЦ «Мистер Икс», не выходя из машины, воспользовались 15 тысяч раз.