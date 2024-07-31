В Иркутске пройдет ярмарка малоэтажной недвижимости

3 августа в Иркутске в центральном офисе Сбера на ул. Нижняя Набережная, 10 пройдет ярмарка малоэтажной недвижимости. На мероприятии посетители смогли получить полную информацию о покупке жилья: от новостроек до загородной недвижимости.

В рамках мероприятия ведущие застройщики и агентства недвижимости региона представили строящиеся и готовые квартиры в 26 жилых комплексах и на вторичном рынке, загородную недвижимость, земельные участки и проекты по строительству домов.

«Малоэтажные здания комфортные, уютные и экологичнные и на это жилье более низкая стоимость квадратных метров по сравнению с многоэтажками. На ярмарке будет уникальная возможность получить необходимую информацию о рынке малоэтажной недвижимости. Здесь иркутяне могут познакомиться с различными вариантами жилья. Специалисты Сбера проконсультируют гостей по действующим специальным условиям, дополнительным сервисам, которые делают проведение сделки более удобным и быстрым», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.