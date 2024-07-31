Дан старт окружному этапу военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для команд регионов Сибири

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев приняли участие в открытии окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» СФО. Местом проведения события стал Дом молодежи Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Выступая с приветственным словом, полпред Анатолий Серышев обратил внимание, что военно-патриотическая игра «Зарница» проводится в нашей стране более 50 лет, в некоторых регионах она проводилась постоянно, в ряде регионов эту игру сейчас возрождают.

– Важно, что вы, молодые ребята, сейчас видите, как быстро меняется мир. Вы видите, кто наши друзья, кто противники. Россия, как много лет назад, вынуждена с оружием в руках защищать свои духовно-нравственные ценности, вновь становиться сильной, смелой, решительной, ловкой, умелой и, конечно же, очень патриотичной. И я рад приветствовать вас, лучших ребят, которые прошли отбор и здесь, недалеко от Байкала, будут проводить следующий этап соревнований. Очень важно, что сегодня среди ваших учителей и наставников – участники специальной военной операции, люди с огромным жизненным опытом. Пришло время взрослеть и вам, делать шаги в эту будущность, в которой мир будет стремительно меняться. Организаторы этого мероприятия приложили максимум усилий, чтобы сделать «Зарницу» сегодня более современной, технологичной. Надеюсь, время, проведенное здесь, оставит в душе каждого из вас след, для каждого из вас слово «Родина» будет святым, – подчеркнул Анатолий Серышев.

Константин Зайцев передал участникам события приветствие Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и пожелания хорошей игры. Глава кабмина региона отметил, что участники являются примером людей с активной жизненной позицией, готовых к новым вызовам. Молодые люди участвуют в инициативах по развитию своих регионов, осознают, что их мнение – важно, а проекты – интересны.

– В таких мероприятиях вы закаляете дух и характер, находите новых друзей и учитесь работать в команде. Не бойтесь демонстрировать свои способности. Именно вы станете теми лидерами, которые представят наш округ на всероссийском уровне. Используйте все возможности, которые предоставляет вам «Зарница». Помните, что победа – это не только медали и трофеи. Победа также в умении работать в команде, поддерживать друг друга, учиться новому и уважать соперников. Наша задача – помогать реализовать этот потенциал на благо развития страны, – сказал Константин Зайцев.

Организаторами военно-патриотической игры в Приангарье выступают министерство по молодежной политике Иркутской области и региональное отделение Движения первых. Соревнования включают мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Задача проекта «Зарница» дать необходимые навыки – от оказания первой помощи до знаний правил кибербезопасности.

В Иркутскую область для участия в «Зарнице 2.0» приехали 19 команд – это около 200 участников, представляющих Иркутскую, Новосибирскую, Кемеровскую Омскую и Томскую области, Республики Алтай, Тыва и Хакасию, Алтайский и Красноярский края. Каждый субъект представил две команды в возрастных категориях 11-13 лет и 14-17 лет. Несколько месяцев ребята провели в подготовке, совместных тренировках, соревнованиях на муниципальном и региональном уровнях, где отрабатывали тактику военного боя, оттачивали навыки ориентирования, стрельбы и оказания первой медицинской помощи.

Командующий игрой генерал-майор Василий Сундарев сообщил, что соревнования рассчитаны на пять дней. Они пройдут на трех площадках – в Учебном центре Росгвардии, Военно-историческом музее им. А. Расторгуева и Иркутском городском центре «Патриот». Старт начнется с эстафеты среди младшей группы. Также ребята будут проверять себя в игровых, интеллектуальных и спортивных испытаниях, демонстрировать навыки огневой, физической и строевой подготовки, оказания первой помощи и общевойсковой грамотности. Они покажут свои навыки в основах управления беспилотными летательными аппаратами, топографии, спортивном ориентировании и корректировке, штурме и тактике боя в ограниченном пространстве, основах военной журналистики, кибербезопасности, фактчекинге и противодействии фейковой информации. Проект будет реализован с использованием современных игровых и цифровых технологий: БПЛА, наземных дронов, оборудования для игр в лазертаг и фаертаг.

Церемония закрытия окружного этапа игры пройдет в Иркутском городском центре «Патриот» 4 августа. Всероссийский финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре. За звание лучших в нем сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.

В Доме молодежи полномочный представитель президента Анатолий Серышев и председатель правительства региона Константин Зайцев вместе с участниками «Зарницы 2.0» ознакомились с работой интерактивных площадок, представленных общественными организациями Приангарья. В зоне, которую подготовили Волонтеры Победы, желающие стали авторами писем участникам специальной военной операции, приняли участие в познавательной викторине. Российские студенческие отряды знакомили гостей с задачами и направлениями своей работы. Также на площадках участники могли познакомиться с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием и узнать специфику его применения, работами по плетению маскировочных сетей, изготовлению маскировочного костюма, сухого душа.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» проводится в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» президентского национального проекта «Образование» и федеральной субсидии «Регион для молодых».