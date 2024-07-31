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Фестиваль коренных малочисленных народов пройдет в Иркутске

В Иркутске 3 августа в 11:00 на площади у памятника Александру III начнется IX Областной фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш». В нем примут участие около 50 представителей семейно-родовых общин, национально-культурных центров, ассоциаций и автономий, а также фольклорные коллективы и ансамбли Приангарья, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Запланированы концерт народной музыки и танцев, творческие конкурсы, традиционные игры северных народов, выставки-ярмарки. Событие объединит эвенков и тофаларов Прибайкалья и знакомит иркутян и гостей города с их уникальным наследием и традициями.

Также в рамках фестиваля эвенкийские и тофаларские семьи примут участие в конкурсе «Сохраняя традиции народа», представят свои родословные, продемонстрируют национальные костюмы и таланты, примут участие в интеллектуальном состязании.

Гости праздника смогут увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, попробовать дикоросы и продукты северных территорий: варенье из диких ягод, сушеные плоды и различные деликатесы.

Праздник приурочен к Международному дню коренных народов мира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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