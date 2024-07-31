Главный корпус Усть-Кутской районной больницы модернизируют за 121 млн рублей

Капитальный ремонт главного корпуса Усть-Кутской районной больницы проводят в Приангарье. Работы начались в 2023 году и сейчас близятся к завершению, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Общая стоимость проекта составляет 121 млн рублей, в том числе в 2021 году было выделено 20 млн рублей, в 2022 году – 23,3 млн рублей, в 2023 году – 77,7 млн рублей.

В ходе капитального ремонта в здании заменили оконные блоки, системы электроснабжения, отопления и вентиляции, а также выполнили отделочные работы. Для учреждения 2024 году приобретут передвижной маммографический и флюорографический комплекс на базе автомобиля КАМАЗ. Его планируют использовать для диспансеризации населения отдаленных населенных пунктов.

В 2025 году для Усть-Кутской районной больницы планируется приобрести электрохирургический высокочастотный аппарат, а также два легковых автомобиля для обслуживания вызовов.