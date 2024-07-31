Турист из Китая сорвался с тропы на Байкале

Накануне турист из Китая сорвался с тропы на озере Байкал в районе мыса Сытый. Подробности сообщаются в телеграм-канале Байкальского поисково-спасательного отряда.

Известно, что мужчина сорвался и повис на крутом склоне горы. Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда нашли мужчину и подняли со склона на тропу с помощью альпинистского снаряжения.

После этого пострадавшего вывели на берег по безопасному маршруту, доставили на катер и транспортировали в Листвянку.