Новости

Байкальский саммит РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
«Выходим в два новых региона – Читу и Улан-Удэ» – Алексей Чудаков, alfa Development
«У регионов есть шанс выиграть конкуренцию у зрелых рынков»
Все материалы сюжета

Турист из Китая сорвался с тропы на Байкале

Накануне турист из Китая сорвался с тропы на озере Байкал в районе мыса Сытый. Подробности сообщаются в телеграм-канале Байкальского поисково-спасательного отряда.

Известно, что мужчина сорвался и повис на крутом склоне горы. Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда нашли мужчину и подняли со склона на тропу с помощью альпинистского снаряжения.

После этого пострадавшего вывели на берег по безопасному маршруту, доставили на катер и транспортировали в Листвянку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес