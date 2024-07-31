Проезд по нескольким маршрутам в Иркутске подорожает до 45 рублей

Коммерческий перевозчик уведомил администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда. С 15 августа она изменится на муниципальных маршрутах № 16 и 16с, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Стоимость одной поездки на автобусах № 16 «Ж/д вокзал – м/р Солнечный – Ж/д вокзал», № 16с «м/р Солнечный – Ц. Рынок» составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00», – говорится в сообщении.

По данным властей, коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.