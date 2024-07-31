Предприниматель заплатит за ремонт понтонного моста через Лену, сломанного его большегрузом

В Жигаловском районе Иркутской области у села Тутура на 8-м километре автодороги Жигалово – Казачинское восстановили движение транспорта по понтонному мосту. Объект был сломан частным автомобилем, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

28 июля проезжую часть моста проломил большегруз массой более 70 тонн, который вез дробильную установку. Водитель проигнорировал дорожные знаки, ограничивающие движение транспортных средств массой до 20 тонн. В результате были частично разрушены соединительные элементы сооружения, поврежден настил. Проезд по мосту закрыли.

Накануне в село Тутура доставили подъемный кран, который снял дробильную установку с моста. Специалисты Дорожной службы провели восстановительные работы за несколько часов. Сейчас движение транспорта восстановлено. Ограничение массы на нем уменьшено до 10 тонн.

После ДТП был установлен контакт с компанией-собственником техники. Она в полном объеме возместит стоимость работ по восстановлению моста.