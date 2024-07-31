В Братске готовят к вводу в эксплуатацию три пятиэтажных дома для переселенцев

В жилом районе Падун на улице Котельная в Братске к вводу в эксплуатацию готовят три пятиэтажных блок-секции на 161 квартиру для переселенцев из аварийного жилья, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Строительство здание обошлось более чем в 300 млн рублей. Деньги на объекты выделили из федерального, областного и местного бюджетов. Квартиры для переселенцев сдадут в чистовой отделке. Также будет благоустроена придомовая территория: заасфальтированы проезды, оборудованы детские площадки и парковки, установлены малые архитектурные формы.

На сегодняшний день строительная готовность блок-секций составляет 99 %, ввод ожидается во второй половине августа 2024 года. Сейчас дома находятся на этапе получения заключений о соответствии проектной документации.

Всего с 2021 года в Братске переселено более 500 человек из более чем 13 тыс. кв. м. аварийного жилья. В новые квартиры на улице Котельная заедет еще 361 человек. После этого программа по переселению граждан из аварийного жилья в Братске будет завершена в полном объеме.