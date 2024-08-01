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Сильный дождь с грозами прошел в Иркутске ночью 1 августа

Очевидцы публикуют видео с затопленными дорогами и раскатами грома.

Ночью 1 августа в Иркутске прошел сильный ливень с грозами и шквалистым ветром в 15-20 м/с. По данным гидрометцентра, погода не улучшится до 3 августа.

В областном центре выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 78% от нормы первой декады августа и 33% от месячной нормы. Специалисты отмечают, что гроза длилась почти 6 часов, что является достаточно редким явлением.

На улицах города прочищают дождеприемные колодцы, лотки. В течение дня будет проводиться откачка воды с пониженных участков.

В центре Иркутска упало несколько деревьев. Их распиливают и убирают с тротуаров и проезжей части сотрудники аварийно-спасательной службы города.

В некоторых районах произошло отключение электроснабжения: частично улицы Марии Цукановой, Маршала Конева. Восстановительные работы проводятся бригадами «Южных электрических сетей».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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