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Единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны увеличили до 400 тыс. рублей

Указ подписал президент.

Граждане, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач специальной военной операции, будут получать единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Федеральная выплата предусмотрена для бойцов, заключивших контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Напомним, что при подписании контракта в Иркутской области также действует единовременная выплата 595 000 рублей. Кроме этого, находясь в зоне СВО, военнослужащий получает от 210 000 рублей ежемесячно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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