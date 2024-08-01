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Фонд «Экология» и РСХБ «отправили» в новую жизнь более 600 кг старых вещей

За первое полугодие 2024 года сотрудники Россельхозбанка и Фонда «Экология» собрали более 600 кг ненужного текстиля, большая часть которого была направлена в различные благотворительные организации.

1 августа 2024 года население планеты отмечает Всемирный день экологического долга. Каждый год этот день наступает в тот момент, когда человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы, которые Земля может воспроизвести за год. Со следующего дня население будет брать воду, древесину, металлы и другие ресурсы у планеты взаймы. Фонд «Экология» РСХБ в преддверии этого дня подвел итоги одной из важных своих программ, направленных на минимизацию экологического следа и формирование осознанного потребления - «Расхламление 2.0». Участниками акции стали сотрудники фонда и банка.

В рамках этой инициативы с августа 2023 года Фонд «Экология» РСХБ спасает ненужные вещи от неэкологичной утилизации на полигонах, будь то одежда, обувь или старые игрушки, что, в свою очередь, снижает количество текстильных отходов.

Первыми стали сдавать одежду сотрудники головного офиса Россельхозбанка, но с начала 2024 года география программы также расширилась и на Владимирский филиал банка. За первое полугодие 2024 года сотрудники обоих офисов суммарно собрали свыше 600 кг текстильной продукции. Из них 53% вещей банк направил в благотворительные организации и 15% – в переработку, а ещё 13% могут быть сданы в пункты апсайклинга или реализованы в розничной сети.

«Наш проект позволяет людям узнать о том, как правильно утилизировать одежду, ведь её нельзя выбрасывать даже в общие контейнеры для перерабатываемого мусора. Работники головного офиса РСХБ уже больше года сдают ненужные вещи в специальные контейнеры, установленные в офисе, однако не может не радовать тот вклад, который внесли сотрудники нашего Владимирского филиала. С момента установки контейнера в марте 2024 года они передали на переработку более 200 кг вещей. В этом году мы планируем установить ещё 3 контейнера в наших филиалах», — отметила Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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