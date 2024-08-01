Новости

Байкальский саммит РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту - Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
Все материалы сюжета

Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года

Но программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

Правительство РФ приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 г., передает Интерфакс сообщение кабмина. Она была запущена в апреле 2022 г. и была рассчитана до конца 2024 г.

Читайте также:

Что изменилось в IT-ипотеке?
1 августа 2024
IT-ипотека попала под сокращение
6 июля 2024

«Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продление программы на новых условиях планируется с августа 2024 г. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн руб. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования. В городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. руб. в месяц. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. руб.

За время действия программы ИТ-специалистам уже выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "IT-ипотека 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес