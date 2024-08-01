Иркутская недвижимость популярна у жителей Красноярского края и Бурятии

За первые шесть месяцев 2024 года в Росреестр Иркутской области поступило 2971 заявление о регистрации прав на недвижимость по экстерриториальному принципу от заявителей, находящихся в иных регионах страны.

– Такая возможность есть, все необходимые документы можно представить по месту пребывания, обратившись в многофункциональный центр «Мои документы», – пояснили в региональном Росреестре.

Возможностью зарегистрировать свое право собственности на квартиры, дома и земельные участки в Иркутской области чаще других в 2024 году пользовались жители Красноярского края, республики Бурятия, Москвы и Московской области, Новосибирской области, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодара.