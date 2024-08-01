Новости

Байкальский саммит РГУД
Готовим новый проект по Байкальскому тракту - Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
«Реакция региональных рынков на льготную ипотеку оказалась крайне контрастной» – Михаил Хорьков, РГУД
Все материалы сюжета

Иркутская недвижимость популярна у жителей Красноярского края и Бурятии

Читайте также:

258 семей в Иркутской области направили маткапитал на строительство и реконструкцию дома
29 июля 2024
Путин подписал закон об использовании маткапитала на ИЖС
22 июля 2024

За первые шесть месяцев 2024 года в Росреестр Иркутской области поступило 2971 заявление о регистрации прав на недвижимость по экстерриториальному принципу от заявителей, находящихся в иных регионах страны.

– Такая возможность есть, все необходимые документы можно представить по месту пребывания, обратившись в многофункциональный центр «Мои документы», – пояснили в региональном Росреестре.

Возможностью зарегистрировать свое право собственности на квартиры, дома и земельные участки в Иркутской области чаще других в 2024 году пользовались жители Красноярского края, республики Бурятия, Москвы и Московской области, Новосибирской области, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодара.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес