Контроль за ломбардами усилят

Пробирную палату хотят наделить правом утверждать перечень изделий с содержанием драгметаллов и камней, которые нельзя сдать в ломбард под залог. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление Минфина.

Минфин подготовил поправки в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Документом предусматривается закрепление уже существующих полномочий Федеральной пробирной палаты, а также наделение ее рядом новых прав.

В частности, для усиления контроля за рынком Минфин предлагает дать Пробирной палате возможность по согласованию с ЦБ устанавливать перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и камни, которые не подлежат приему ломбардом в залог.

Как сказано в документе, такой список хотят утвердить по аналогии с уже существующим, который касается скупки ювелирки. Ею занимаются юрлица и ИП, стоящие на специальном учете, тогда как ломбарды не имеют право на такую деятельность – они лишь выдают краткосрочные займы гражданам под залог каких-то вещей (если они оказываются невостребованными, то организация реализует изделие). Сейчас к скупке запрещены, например, необработанные драгоценные камни, ювелирные полуфабрикаты, а также государственные медали и ордена – после смерти владельца они должны быть возвращены государству.

Ранее бизнесмена из Иркутска оштрафовали на 50 тыс. рублей за создание нелегального ломбарда. Мужчина занимался нелегальным бизнесом в нежилом помещении без образования юридического лица и без включения его в соответствующий реестр, подконтрольный Банку России. Под видом договоров комиссии нарушитель предоставлял гражданам краткосрочные займы, характерные для деятельности ломбардов. Договоры были оформлены под залог имущества.