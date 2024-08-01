Как изменились условия ИТ-ипотеки?

Правительство продлило действие льготной ИТ-ипотеки до 2030 года, однако её условия изменились. Кто теперь может претендовать на ИТ-ипотеку? Разбирался портал SIA.RU.

Причины изменений

По сообщению Минцифры, было несколько причин для изменения условий:

Во-первых, высокая нагрузка на бюджет. Обеспечение льготной ставки для выданных ипотек с учётом ключевой ставки уже будет стоить федеральному бюджету более 180 млрд рублей до 2030 года.

Во-вторых, бюджетные ограничения. В текущих бюджетных ограничениях сохранить действующие условия было невозможно. Это привело бы к многократному увеличению бюджетных расходов.

В-третьих, неравномерное распределение средств. Более половины распределённых средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты заёмщиков — ИТ-специалистов значительно выше, чем в среднем по стране — 300 тыс. и 230 тыс. рублей.

В-четвёртых, фокус на кадры в регионах. Приоритеты были скорректированы под поддержку и сохранение кадров в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в Москве. Многие регионы за счёт своих программ дополнительно снижают ставку по ИТ-ипотеке, чтобы сохранить у себя специалистов. Наша задача — в условиях существующих ограничений поддержать ИТ-специалистов в регионах, так как на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов.

Новые условия IT-ипотеки

Ставка

Было — не более 5%

Стало — не более 6%

– При этом регионы по-прежнему могут дополнительно снижать её за счёт своих программ, – поясняют в пресс-службе Минцифры.

В каких регионах действует (покупка недвижимости и место работы)

Было — во всех регионах России

Стало — во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Пример 1. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, — вы не можете воспользоваться ИТ-ипотекой для приобретения недвижимости.

Пример 2. Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), — вы можете оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Размер льготного кредита

Было — до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных регионах

Стало — до 9 млн рублей во всех регионах

Условия для работодателей заёмщика

Было — обязательная ИТ-аккредитация

Стало — обязательная ИТ-аккредитация и статус компании, получающей налоговые льготы

Минимальный срок работы в ИТ-компании

Было — 5 лет с момента оформления кредита

Стало — в течение всего срока ипотеки

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ

Было — от 150 тыс. рублей в Москве, от 120 тыс. рублей в других городах-миллионниках, от 70 тыс. рублей — для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся

Стало — от 150 тыс. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 90 тыс. рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста

Напомним, ИТ-ипотека была запущена в апреле 2022 г. и изначально была рассчитана до конца 2024 г. За время действия программы ИТ-специалистам уже выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб.