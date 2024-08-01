Гонка зарплат продолжается

Росстат подтвердил продолжение бурного роста в России доходов, зарплат и потребления, а также новый исторический антирекорд безработицы по итогам второго квартала и первого полугодия 2024 года. Некоторое охлаждение потребительской активности аналитики фиксируют лишь в конце второго квартала.

По данным Росстата, рост реальных денежных доходов во втором квартале ускорялся и, несмотря на повышение инфляции, достиг 7,7% против 7,1% в первом квартале в годовом выражении (оценка повышена Росстатом с 6,4%). Реальные располагаемые доходы (после налогов и обязательных платежей) ускорили рост до 9,6% против 6,4% соответственно, в итоге за полугодие они увеличились на 8,1%. По оценке аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с учетом сезонности квартальный рост реальных располагаемых доходов также заметно ускорился — с 1,9% в первом квартале 2024 года до 2,4% во втором. Это во многом вызвано выплатой бонусов за полгода и отложенным повышением зарплат в июне, считает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков.

В Минэкономики отмечают, что основной вклад в увеличение реальных доходов за полугодие внесли оплата труда работников (10,1% всего эффекта) и доходы от собственности (28,4%).

«Рост зарплат (номинальный.— “Ъ”) в этом году стабилизируется на уровне около 20% (инфляция в мае — 8,3%, а на 29 июня — 9,1%, по оценке Минэкономики.— “Ъ”). Это намного быстрее, чем росли зарплаты в предыдущие годы, но пока не столь быстро, как на пике перегрева экономики в 2007–2008 годах. Чтобы 20-процентный рост зарплат не создавал сильных проинфляционных эффектов, производительность должна расти не менее чем на 15% в год. Это фантастический рост, который вряд ли возможен. Поэтому при столь перегретом рынке труда жесткая ДКП — это неизбежность»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI.

Отрасли—лидеры роста номинальных зарплат (20% и более в мае 2024 года) — финансы, стройка, обработка, IT, автотранспорт, почтовая связь и доставка, подбор персонала. Посередине (рост на 17–20%) находятся розничная торговля, АПК, гостиницы, общепит, железнодорожные пассажирские перевозки. Аутсайдеры (около 15% роста) — образование, здравоохранение, госуправление, оптовая торговля, научные исследования, железнодорожные грузовые перевозки, операции с недвижимостью, шахтеры. «Но самые большие аутсайдеры последней пары лет — это, конечно, пенсионеры (пенсии в реальном выражении устойчиво находятся в минусе год к году с октября 2023 года)»,— замечают авторы канала MMI.

На этом фоне безработица достигла очередного исторического минимума в 2,4%, а разница между предложением труда и спросом на него остается околонулевой.

Потребительская активность в июне 2024 года «оставалась на высоком уровне», фиксируют в Минэкономики. Суммарный реальный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг в июне был выше уровня прошлого года на 5,6% (6,6% месяцем ранее), а за полугодие общий объем потребления вырос на 7,5%.

Артем Чугунов