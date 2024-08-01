Доля вакансии с «удаленкой» сократилась в России до 4–6%

Самая существенная динамика наблюдается в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые сервисы.

Тенденцию к сокращению «удаленного» формата работы зафиксировали рекрутинговые сервисы. Особенно заметна она в Москве, где в июне 2024 года количество вакансий, предполагающих полный дистант, достигло минимальных значений, снизившись на 8% по сравнению с показателями мая и на 3% с начала года. Сотрудники на «удаленке» пока еще востребованы в ряде регионов – количество предложений от местных компаний даже выросло с начала года на 14%.

При этом по всей стране в июле этого года доля вакансий с «удаленным» форматом работы составила всего 4–6%, подсчитали в сервисе SuperJob. В Москве их чуть больше – 6–8%, в Санкт-Петербурге – 3–5%.

Люди, которые трудятся «удаленно», есть менее чем в трети, или в 32%, компаний, а работающие при этом из-за рубежа – в 4% предприятий и организаций.

– Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, совсем небольшая. В семи из десяти компаний она составляет менее 10% от штатной численности, – указали аналитики SuperJob.

Ранее стало известно, что для трудящихся Приангарья важно, чтобы работа мечты была нескучной (34%), вписывалась в образ жизни сотрудника (30%), не требовала задерживаться после окончания рабочего дня или работать сверхурочно, приносила пользу обществу (по 27%), а также была безопасной (22%) и чтобы про нее не стыдно было рассказать (20%). Еще 3% опрошенных выбрали ответ «другое», в том числе – отсутствие «подводных камней», возможность работать на «удаленке» или в относительно свободном графике, достойная зарплата с индексацией, а также возможность расти в профессиональном плане.