РУСАЛ произвел алюминиевую катанку с рекордно низким углеродным следом

На Иркутском алюминиевом заводе произвели катанку с вовлечением ALLOW INERTA™ – первичного алюминия с самым низким углеродным следом в мире. Использование такого металла дает возможность сократить углеродный след конечной продукции до минимально возможного в отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

Уникальная технология производства ALLOW INERTA™ была разработана учеными Инженерно-технического центра РУСАЛа. Она позволяет значительно снизить совокупные выбросы парниковых газов в рамках электролиза. Ее применение обеспечивает углеродный след первичного алюминия на уровне в 0,01 тонн СО2-экв. на тонну алюминия по Охватам 1 и 2, тогда как средний показатель по индустрии составляет 11,4 тонн СО2-экв. на тонну алюминия (по оценкам Международного института алюминия за 2022 год).

Заказчик металла, один из партнеров РУСАЛа и лидер в производстве кабельно-проводниковой продукции, провел тестирование катанки с вовлечением ALLOW INERTA™ и подтвердил ее качество и соответствие заявленным техническим характеристикам для дальнейшего использования в своих проектах в области возобновляемой энергии.

«РУСАЛ уделяет особое внимание вопросам экологии. Новая технология производства станет еще одним шагом в сторону сокращения выбросов парниковых газов», – отметил директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых.

Дополнительным преимуществом для заказчика является улучшенная электропроводность катанки, которая достигается за счет уникальных характеристик металла, произведенного с использованием технологии инертного анода. Для заказчика это означает снижение затрат на кабельные материалы и снижение бюджетов на реализацию проектов в электроэнергетике.

Полный углеродный след продукта составил 4 тонны СО2-экв. на тонну металла, что соответствует отраслевым стандартам в области устойчивого развития и глобальным тенденциям по декарбонизации кабельной промышленности.