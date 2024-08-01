Беспрецедентный по масштабу фестиваль «Звёзды на Байкале»-2024 пройдёт в Иркутске со 2 по 18 сентября

XIX Международный фестиваль «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева продлится 17 дней. Продажа билетов стартует завтра, 2 августа.

Во время фестиваля состоится 25 концертов с разнообразными программами – камерными, сольными, с оркестром, хоровыми, театральными. Главными площадками фестиваля станут Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского и Иркутская областная филармония. Учредителями фестиваля являются Правительство Иркутской области, Министерство культуры Иркутской области и Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

– Нынешний фестиваль будет беспрецедентным по масштабу, так как он продлится 17 дней, концертные площадки будут очень активно задействованы в этом невероятном потоке фестивального творческого бурления. В этом году мне удалось убедить маэстро Владимира Спивакова не только выступить как дирижёру со своим выдающимся коллективом, но и выйти на сцену в качестве скрипача. Вместе с ним мы сыграем на закрытии фестиваля сольный концерт, состоящий из сонаты Иоганнеса Брамса, сонаты Франка и огромного количества произведений на бис, которые мы готовим специально для «Звёзд на Байкале». Авторские подводки к ним сделает сам маэстро Спиваков, – делится Денис Мацуев.

В концертах фестиваля примут участие восемь прославленных коллективов. Это Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и дирижёр Александр Сладковский, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под руководством Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, ансамбль Questa Musica и Филипп Чижевский, «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым, «Солисты Москвы» и Юрий Башмет, старейший в Москве и один из крупнейших в нашей стране хоровой коллектив Капелла России имени А. А. Юрлова и Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, к которому присоединятся в качестве дирижёров Алексей Рубин, Иван Никифорчин и Юстус Франц (Германия).

Звёздными солистами в этом году станут Хибла Герзмава, Николай Луганский, Сергей Скороходов, Павел Милюков, Александр Рамм, Борислав Струлёв, Нарек Ахназарян, Вадим Руденко, Леонид Железный, Александр Зингер и многие другие.

Выступят лауреаты прошлогоднего Международного конкурса П. И. Чайковского, а также лауреаты прошедшего в Москве Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition и Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала» в Салехарде.

Одним из знаковых событий фестиваля станет исполнение «Реквиема» Дж. Верди Российским национальным молодёжным оркестром под управлением Дмитрия Юровского, хором Капеллы России имени А. А. Юрлова и его солистами Агундой Кулаевой, Алексеем Татаринцевым, Алексеем Тихомировым и Валентиной Леденёвой.

Впервые в Иркутск приедет ансамбль Questa Musica с дирижёром Филиппом Чижевским. Этот коллектив представит эксклюзивную программу, в которой будут произведения Генри Пёрселла и четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» Антонио Вивальди.

Юрий Башмет и Игорь Костолевский представят свой проект – спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь», поставленный по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зелёное» режиссёром Мариной Брусникиной.

В год своего юбилея в Иркутск приедет Владимир Спиваков. Совместно с Денисом Мацуевым он представит две программы: первая – это исполнение с «Виртуозами Москвы» Концерта для фортепиано с оркестром А. Шнитке, там маэстро будет дирижировать. Вторая программа – Сонатный вечер, где он сыграет на скрипке в дуэте с пианистом Денисом Мацуевым.

Продажа билетов на концерты фестиваля, которые состоятся в театре, стартует 2 августа в 10.00 по иркутскому времени. Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте учреждения, в том числе по «Пушкинской карте».

С полной программой «Звезд на Байкале» можно ознакомиться на сайте Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского по ссылке https://imt38.ru/stars-item/xix-festival/