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Въездной турпоток иностранных туристов в Россию по итогам первого полугодия вырос на 30%

По данным Росстата, в первом полугодии поток интуристов в Россию вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,8 млн человек. По итогам 2024 года Россия планирует принять около 5 млн иностранных туристов, а в будущем 2025 году нарастить этот показатель до 6,5 млн.

«Мы наблюдаем последовательную динамику роста турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. ЦСР совместно с Минэкономразвития РФ и российскими регионами ведет большую работу по налаживанию двусторонних связей, позиционированию России под единым брендом Discover Russia, запуску прямых чартерных авиарейсов», – сказала директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.

По ее мнению, «сейчас важно завершить переговоры по взаимной интеграции платежных систем и наладить регулярное авиасообщение с Саудовской Аравией. Если проследить связь между удобным транспортным сообщением и потоком туристов, то с Китаем, к примеру, у России 162 регулярных авиарейса в неделю (с КСА – ни одного). Это дает нам стабильный поток китайских туристов, занимающий долю более 50% от общего потока иностранцев».

«Стабильный рост на 30% обусловлен введением в августе прошлого года механизмов получения электронной визы для 55 стран и группового безвизового обмена для Китая и Ирана. Причем, мы четко видим, как иранские туристы полетели в Россию массово лишь после запуска прямого авиасообщения Тегеран – Санкт-Петербург в мае и чартеров Тегеран – Москва и Тегеран – Сочи в июне. Электронную визу в Россию пока оформляют 18% туристов, но эта цифра будет расти по мере популяризации. Механизмом электронной визы за первое полугодие 2024 года воспользовались 276 тыс. туристов, причем в июне – почти на 10 тыс. больше, чем в мае.

Основу для дальнейшего наращивания въездного турпотока составят: расширение географии прямого авиасообщения, решение вопроса безналичных платежей. Создание специальных туристических продуктов, адаптированных под запросы иностранцев.

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«Сейчас основные маршруты поездок иностранцев по России: Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Мурманск, Владивосток. В этом году мы показали им Сочи с возможностью объединить снежный и пляжный сезоны. Готовимся презентовать Камчатку под брендом Discover Russia для китайских туристов, как место, где из вулканов рождаются драконы» – отметила Максутова.

Если взять данные Росстата по интуристам, то за год туристические поездки с размещением в отелях иностранцем продемонстрировали кратный рост в Кабардино-Балкарии +432,7%, +323,7% в Амурской области, а в Ингушетии +280,6%. Но лидеры по количеству интуристов с размещением в КСР – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Приморский край.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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