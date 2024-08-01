Свой Банк укрепляется на рынке кредитования

Свой Банк улучшил позиции в рейтинге крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля. По итогам января-июня 2024 года банк показал шестой результат по положительной динамике (+27,8%) и поднялся на 77 место по объему качественных кредитов, выданных физическим лицам.

Аналитики сервиса «Бробанк» изучили отчетность 284 финансовых организаций. Согласно исследованию, общий объем займов населения по состоянию на 1 июля 2024 года составил 35,35 трлн рублей, что почти на 1 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. Прирост портфеля во II квартале наблюдался у 139 игроков рынка, а положительная динамика общего портфеля составила 2,78%. Свой Банк продемонстрировал прирост в 7,2% и поднялся на 5 пунктов в рейтинге за квартал. За первое полугодие динамика розничных кредитов банка составила внушительные 27,8% (6-й результат среди 100 ведущих банков), а объем портфеля достиг 3,59 млрд руб.

«Достигнутые результаты показывают, что Свой Банк уверенно занимает свою нишу на рынке розничного кредитования. Стабильный рост портфеля в первом полугодии подтверждает, что наши кредитные продукты пользуются большим спросом у населения», — подчеркнул Вадим Шамин, заместитель директора Департамента розничного бизнеса АО «Свой Банк».