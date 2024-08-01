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10% иркутян выступают против любой помощи взрослым детям

80% жителей Иркутска уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 62% – посильно и в разумных пределах, 18% – всегда. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет.

Женщины более рациональны: 69% женщин – за помощь в разумных пределах, среди мужчин таких 57%. Стоит отметить, что мужчины чаще склонны думать, что родители должны помогать детям всегда и всем чем могут (21% против 13% среди женщин).

Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних выступают за поддержку в разумных пределах. А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае.

Для каждого второго опрошенного очевидно, что совершеннолетние дети должны жить отдельно. Только 18% горожан уверены в том, что взрослым детям следует жить со своими родителями. Причем чуть чаще с этим согласны граждане до 34 лет. Пока дети маленькие, родители чаще мечтают о том, чтобы жить вместе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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